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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Gündemdeki konulara ilişkin istişarelerde bulunulurken, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, 'İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Gençlerimiz ve Türk sporu için tüm Bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.