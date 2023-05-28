Gelin ve damat düğünden önce oy kullanmak için sandık başına gitti
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Zonguldak'ta Çelik-Gizem Yirmibeş çifti düğün öncesinde oy kullandı. Çift, oy kullanacakları okula gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Daha sonra vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren çift, akşam saatlerinde dünya evine girecek.
Zonguldak'ta Çelik-Gizem Yirmibeş çifti düğün öncesinde oy kullandı.
Zonguldak'ta Çelik Öztürk (27), Gizem Yirmibeş (27)seçim günü mutluluğa yelken açtı. Çelik-Gizem çifti damat ve gelinliklerini giyerek, oy kullanacakları Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna geldi. Ardından Çelik-Gizem çifti oy kullananları sandığa geçti. Oy kullanacakları sınıfta sandık görevlileri büyük şaşkınlık yaşarken, çifti alkışlarla karşıladı. Damat Çelik Öztürk, "Ülkemiz için hayırlı olsun hangisi hayırlı ise o kazansın. İkinci tur bizim düğününüze denk geldi biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Biraz heyecan var hayırlısı olsun herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Oy kullanma işleminin ardından ise Gizem-Çelik Öztürk çiftine vatandaşlardan büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar gelin ve damatla bol bol fotoğraf çektirerek, mutlu güne ortak oldu. Gizem-Çelik Öztürk çifti bugün akşam saatlerinde Ilıksu'da düzenlenecek törenle dünya evine girecek. - ZONGULDAK