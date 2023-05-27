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Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları teknik takip çalışması kapsamında, Ç.Ş. (42) tarafından kiralanan 17 AB 232 plakalı aracın içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli T.A. (39) ve B.K'nin (30) adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4,08 gram kubar esrar, 24,62 gram esrar, 9,27 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 13,12 gram toz esrar, 16 adet extacy hap bulundu.

Gözaltına alınarak emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. serbest bırakıldı, T.A ve Ç.Ş'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale Hisarcık Gelibolu Güncel Haberler

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