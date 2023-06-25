Gebze'de kavga: 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı. Ademyavuz Mahallesi Alaaddin Şahbaz Parkı'nda oturan grup ile oradan geçen kişiler arasında sözlü sataşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, burnuna el aletiyle vurulan A.G. (18) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin burnunun kırıldığı öğrenildi. Polis, kavgaya karışan kişileri arıyor.