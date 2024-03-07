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Gazze Şeridi'ne İnsani Yardımlar Havadan İndirildi

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İsrail saldırıları nedeniyle felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardımlar havadan indirildi. İnsani yardım paketlerinin indirildiği bölgede enkazlar ve siyah dumanlar dikkat çekti.

Anadolu Ajansı (AA), İsrail saldırıları nedeniyle felaketin her geçen gün derinleştiği ve kıtlık nedeniyle bebeklerin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardımları görüntüledi.

İsrail'in güneyindeki Sderot kentinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru uçan askeri kargo uçakları, Gazze semalarında tur attıktan sonra insani yardım paketlerini paraşütlerle attı.

İnsani yardım paketlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine indirilirken, bölgeden siyah dumanların yükselmeye devam ettiği ve bölgedeki binaların çoğunun enkaz haline geldiği dikkati çekti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısının 20'ye ulaştığı bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 6 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick de 6 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki durumun, hijyen ve sağlık koşulları ile gıda eksikliğinin toplumun en kırılgan kesimini etkilediğini ve bu bölgede "gıda krizinin büyüyebileceğini" kaydetmişti.

McGoldrick, bölgeye insani yardımların artırılması gerektiğini, günde en az 300 yardım tırına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, halihazırda 150 yardım tırının bile Gazze'ye zor girdiğini ifade etmişti.

ABD, Mısır, Ürdün ve Fransa'nın arasında yer aldığı ülkeler, 400 binden fazla Filistinlinin insanlık felaketi ve kıtlıkla mücadele ettiği Gazze Şeridi'ne havadan paraşütlerle insani yardım göndermeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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