Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.985'e yükseldi

GAZZE, 19 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28.985'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık Pazar günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, 7 Ekim 2023'te İsrail-Hamas çatışmasının patlak vermesinden bu yana kıyı bölgesinde 68.883 Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

İsrail ordusunun son 24 saat içinde 127 Filistinliyi öldürdüğünü ve 205 kişiyi de yaraladığını belirten bakanlık, yoğun bombardımanın yanı sıra, sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında kalan başka ölü ve yaralıların da bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan Filistin Kızılay Derneği, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el Amal Hastanesi'nin İsrail tanklarının birkaç doğrudan saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Dernek yaptığı basın açıklamasında, İsrail güçlerinin dördüncü katı hedef alarak büyük maddi hasara yol açtığını ve hastanenin doğu tarafını ateşe verdiğini, bunun sonucunda bir hastanın refakatçileriyle birlikte mahsur kaldığını ve sağlık ekiplerinin onları çok yüksek risk altında tahliye edebildiğini belirtti.

Açıklamada, açılan ateşin hastanenin yakıt tanklarını hedef aldığı ve ekiplerin yüksek risk nedeniyle hasarın boyutunu belirleyemediği belirtildi.