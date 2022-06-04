Hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" düzenledi - Haberler

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü"ne karşılık abluka altındaki Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Hamas Kadın Kolları'nın çağrısıyla Gazze'de genç kızlar ve çocukların 2022 yılı hafızlık eğitiminin tamamlanmasının ardından icazet töreni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşü"ne karşılık düzenlenen eylemde, Filistin bayrakları ile Kuran-ı Kerimler taşındı.

Hamas Kadın Kolları Toplumsal Meseleler Sorumlusu Azze el-Ucle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilere karşı yapılan yürüyüşe yaşları 6 ile 25 arasında değişen yaklaşık 1000 hafızın katıldığını belirtti.

Eylemin Gazze'nin, İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün yanında olduğunu göstermek amacıyla yapıldığını ifade eden Ucle, "Bu yürüyüşle, gelecek nesillerin Aksa'yı ve Filistin'i unutmayacağı mesajını vurguladık." dedi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti. On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürümüştü.

Yürüyüş günü ve akşamında, Yahudi yerleşimci gruplar, Eski Şehir'de ve diğer mahallelerinde, Filistinlilere, arabalarına ve evlerine saldırmıştı.

Eski Şehir çevresinde yollara barikat kuran İsrail polisi, Filistinlilere gün boyunca kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz, cop, atlı birliklerle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, biri gerçek mermiyle olmak üzere 28 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.