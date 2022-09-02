Gazprom: Kuzey Akım 1 belirsiz bir süre için kapalı kalacak

Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını üç günlüğüne durduran Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1'in belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağını duyurdu.

Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını üç günlüğüne durduran Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1'in belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağını duyurdu. Şirket, buna hattaki bir sızıntıyı gerekçe gösterdi.Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya Rus gazını taşıyan Kuzey Akım 1 hattının belirsiz bir süre için kapalı kalacağını duyurdu. Şirket, buna gerekçe olarak, St. Petersburg yakınlarındaki Portovaya kompresör istasyonunda tespit edilen bir sızıntıyı gösterdi.

Gazprom, boru hattındaki doğal gaz akışını, 1 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurmuştu.

Federal Ağ Ajansı kalıcı bir kesintiye karşı uyarmıştı

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller Gazprom'un kararını "teknik açıdan anlaşılmaz" olarak yorumlamıştı. Müller, bunun, doğal gaz sevkiyatının Moskova tarafından Avrupa'ya yönelik bir tehdit aracı olarak kullanılmasına yönelik yeni bir bahane olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Moskova'nın "her sözde bakım sonrası siyasi bir karar aldığını" hatırlatan Müller, "Rusya'nın yine aynısını yapıp yapmayacağını ancak Eylül ayının başında anlayabileceklerini" söylemişti.

Almanya'da şu an doğal gaz depolarının doluluk oranın yaklaşık yüzde 85 olduğunu belirten Federal Ağ Ajansı Başkanı, Berlin'in olası kesintilere daha hazırlıklı olduğunu kaydetmişti.

Peskov'dan "yaptırım kaynaklı teknik sorun" açıklaması

Avrupa Birliği'nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımları devreye sokmasının ardından Moskova, bakım çalışmaları gerekçesiyle Kuzey Akım 1 boru hattından Almanya'ya gaz sevkiyatını Haziran'da kapasitenin yüzde 40'ına, geçen ay da yüzde 20'sine kadar düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının durdurulmasının tek sebebinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların yol açtığı "teknik sorunlar" olduğunu söylemişti. Peskov, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların, normal bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasına müsaade etmediğini" belirtmişti.

Rus devletinin kontrolündeki Gazprom, 2022'nin ilk altı ayında Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen rekor seviyede kar elde ettiğini duyurmuş, söz konusu dönemde 2,5 trilyon ruble (Yaklaşık 41,6 milyar euro) kara geçtiğini açıklamıştı.