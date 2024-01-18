Gaziosmanpaşa'da İnşaat Kazısı Sırasında Temel Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan bitişikteki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Karadeniz Mahallesi 1149 Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaat çalışması sırasında, bitişiğindeki 5'er katlı iki binanın temelinde kayma meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, birbirine bitişik olan ve aralarında açılma meydana gelen binalarda oturanları tahliye etti.

İnşaat alanındaki çalışmalar durdurulurken, çevresine bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Binaların bulunduğu sokaktaki araçlar da önlem amaçlı bulundukları yerden kaldırıldı.

Binaların kaymasını engellemek amacıyla vinçle yan duvarına destek yapıldı.

Öte yandan, kamyonlarla getirilen topraklar iş makineleri yardımıyla inşaat çalışmasının yapıldığı alana dolduruldu.

Ekipler, olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"Nerede kalacağız bilmiyoruz"

Tahliye edilen bina sakinlerinden Asım Gül, kendi apartmanlarının yanındaki binada 6-7 aydır yıkım çalışması yapıldığını anlattı.

Binanın yıkımının tamamlanmasının ardından kendi apartmanlarında zarar oluştuğunu aktaran Gül, "Dün gelip temeli kazdılar. Kazarken bizim binanın temeline girdi. Bu durum binaya çok zarar verdi, bina çatladı. Binayı boşalttık. Can ve mal kaybı yok. Nasıl bu binada oturacağız? Buna nasıl karar verecekler bilmiyoruz. Bizim binamızda raylı temel var. Operatör temelin altına girmiş. Nerede kalacağız bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.