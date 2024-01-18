Gaziosmanpaşa'da Hafriyat Çalışması Sonucu Binalar Arasında Yarık Oluştu

- GAZİOSMANPAŞA'da, bir inşaat alanındaki hafriyat çalışmasının ardından oluşan toprak kayması nedeniyle inşaatın yanında bulunan bitişik iki bina arasında yarık oluştu. Yıkılma riskine karşın boşaltılan iki bina, olay yerine getirilen vinç yardımıyla desteklendi. Binaların akıbeti, yapılacak teknik incelemeler sonucunda belli olacak.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaatın temelindeki hafriyat çalışması sırasında, toprak kayması meydana geldi. İddiaya göre, toprak kayması sonrasında inşaatın yanında bitişik haldeki iki bina arasında yarık oluştu. Yıkılma riskine karşın binalar hızla tahliye edildi. Sokakta güvenlik önlemi alınırken belediye ekipleri yıkılma tehlikesi olan iki binayı desteklemek için olay yerine vinç getirdi.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, toprak kaymasının ardından temelinin altı boşalan binaya beton takviyesi yapılacağı öğrenildi. Binalar, perde beton ile sağlama alındıktan sonra bilirkişi heyeti, hasar gören binalarda inceleme yapacak. İnceleme sonuçlarına göre, hasar gören binaların akıbeti belirlenecek. Öte yandan ekiplerin çalışmaları devam ederken tahliye edilen bina sakinleri ise belediyenin belirlediği noktalarda misafir edilecek.

"DÜN GECE AKRABALARIMIZDA KALDIK"

Tedbir amaçla boşaltılan binada oturan Ahmet Talip Ünak, "Dün akşam buranın temel boşalması yapıldı. Temelin fazla altına girdikleri için bizim binanın temelinin altı boşalmış. Şu anda bizim bina, ister istemez yanımızdaki diğer binadan ayrılmış. Ayrılma olduğundan dolayı binayı komple tahliye edip mühürlediler. Bekliyoruz, vinç ile destek verdiler ama bina gitmiş artık, altını boşaltmışlar çünkü. Dün gece akrabalarımızda kaldık. Belediye yetkilileri falan herkes burada ama herkes bina ile uğraştığı için henüz bize bilgi veren yok. Kimliklerimizi, telefon numaralarımızı aldılar o kadar" diye konuştu.

"DEPREMDEN KORKTUĞUMUZ İÇİN BU YENİ BİNAYI ALMIŞTIK"

Bir diğer bina sakini Sedat Özgür ise, "Biz de burada mağduruz. Depremden korktuğumuz için bu yeni binayı almıştık. Hafriyat yapmışlar ama yan taraftaki binanın temelini boşaltmışlar, kayma olmuş. Tedbir amaçlı bizim binayı da boşalttılar. Temelin altına girmiş, bina komple sallanmaya başlamış. Yetkililer de tedbir amaçlı binaları boşaltıp, elektrik ve doğalgazı da kestiler. Ben o an iş yerindeydim. Çocuklarım evdeydi korkmuşlar" dedi.