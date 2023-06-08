Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 0,6 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel