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Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 0,6 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep Hisarcık Nizip Güncel Haberler

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