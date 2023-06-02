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Gaziantep'te Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Park Halindeki Araçtan Hırsızlık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hırsızlık anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı'nda park halindeki bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda araçta meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.N.G. ve K.M. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ve sonrasında çaldıkları kart ile harcama yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.N.G. isimli şahıs tutuklanırken K.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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