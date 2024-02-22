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Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü, 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir inşaat iskelesi çöktü ve olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.

Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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