Gaziantep'te İnşaat İskelesi Çöktü, 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir inşaat iskelesi çöktü ve olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.
Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.
Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.