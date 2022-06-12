GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

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GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Şehidin babası Mahmut Çap'tan görüntü Şehidin naaşın önündeki fotoğrafından görüntü Şehidin naaşının defin için mezarlığa götürülmesi GAZİANTEP - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son...

Şehidin babası Mahmut Çap'tan görüntü

Şehidin naaşın önündeki fotoğrafından görüntü

Şehidin naaşının defin için mezarlığa götürülmesi

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilkent Mezarlığı morgundan askeri tören mangası tarafından alınarak, Kaplan Kardeşler Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Zeynep, eşinin askeri şapkasını taktı, tabutuna sarıldı ve tekbir getirdi.

Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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