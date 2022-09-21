GAZİANTEP - 3 FETÖ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Terörle Mücadele Şubesi Gaziantep Güncel Haberler

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