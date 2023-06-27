Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bilgin yaptığı açıklamada 'Üyemiz, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz! Yokluklarla mücadele eden Tele 1'in üzerindeki baskılara karşı meslektaşlarımızı ve kamu yararını savunmayı sürdüreceğiz. Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın önce sosyal medyada linç edilmesi, ardından hedef gösterilmesi ve sonunda tutuklanması kapkara günlerin habercisidir. Bu karar hepimize, demokrasi ve ifade özgürlüğü isteyen herkese yönelik ağır bir gözdağıdır. Biz bu filmi daha önce de gördük. Bu gözdağı gazetecilere vız gelir. Bunu asla kabul etmiyoruz'

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bilgin yaptığı açıklamada "Üyemiz, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz! Yokluklarla mücadele eden Tele 1'in üzerindeki baskılara karşı meslektaşlarımızı ve kamu yararını savunmayı sürdüreceğiz. Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın önce sosyal medyada linç edilmesi, ardından hedef gösterilmesi ve sonunda tutuklanması kapkara günlerin habercisidir. Bu karar hepimize, demokrasi ve ifade özgürlüğü isteyen herkese yönelik ağır bir gözdağıdır. Biz bu filmi daha önce de gördük. Bu gözdağı gazetecilere vız gelir. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

TELE 1 TV'de yaptığı yayın sonrası dün gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Yanardağ'ın tutuklanmasına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bilgin'in açıklaması şöyle:

"TUTUKLANAN YANARDAĞ DEĞİL ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, KAMU YARARINI SAVUNAN GAZETECİLİKTİR"

"Meslektaşımızın tamamı gazetecilik sınırları içinde olan canlı yayın yorumları nedeniyle hedef gösterilmesi ve ardından gözaltına alınması bize asıl hedefin halkın haber alma hakkı olduğunu göstermişti. Maalesef tutuklama kararı da bunu doğruladı. Tutuklanan Yanardağ değil özgür, bağımsız, kamu yararını savunan gazeteciliktir. Hiçbir demokraside bunun zerresinin kabul edilmesi düşünülemez. Bunca olanaksızlığa ve akıl almaz para cezalarına karşın Tele 1'in eleştirel yayınlarının milyonlarca izleyiciye ulaşmasını hazmedemeyenler kanalı ekranlardan silmeye çalışmaktadırlar.

"HİÇ KİMSE İKTİDARI ELEŞTİRMESİN, HERKES HER ŞEYE BOYUN EĞSİN İSTİYORLAR. EĞMEYECEĞİZ"

Hiç kimse iktidarı eleştirmesin, herkes her şeye boyun eğsin istiyorlar. Eğmeyeceğiz. Doğruları her yerde söylemeye devam edeceğiz. Bizim gazeteci olarak görevimiz okurumuza ve izleyicimize doğruları söylemekten geri adım atmamaktır. Ülkemizde gazetecilik fedakarlık isteyen, bedel ödemeyi göze almayı gerektiren çok zorlu ve bir o kadar da onurlu bir meslektir. Üzerindeki tüm baskılara karşın doğru bildiklerini okurdan gizlemeyen, eleştirel görüşlerini ve yorumlarını izleyicisine ulaştıran sayın Merdan Yanardağ da mesleğimizin onurlu üyelerinden biridir. Hiçbir gazetecinin mesleğini yapmak için bedel ödemeyi göze almak zorunda kalmadığı, demokratik, adil, özgür bir medya atmosferine kavuşmak da bizim ömür boyu peşinde olacağımız yegane mücadelemizdir.

"MESLEKTAŞIMIZ MERDAN YANARDAĞ'IN ÖNCE SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLMESİ, ARDINDAN HEDEF GÖSTERİLMESİ VE SONUNDA TUTUKLANMASI KAPKARA GÜNLERİN HABERCİSİDİR"

Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın önce sosyal medyada linç edilmesi, ardından hedef gösterilmesi ve sonunda tutuklanması kapkara günlerin habercisidir. Bu karar hepimize, demokrasi ve ifade özgürlüğü isteyen herkese yönelik ağır bir gözdağıdır. Biz bu filmi daha önce de gördük. Bu gözdağı gazetecilere vız gelir. Bunu asla kabul etmiyoruz ve sonuna kadar gazeteciliği, basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı için yokluklarla mücadele ederek yayın hayatını sürdüren Tele 1'in üzerindeki baskılara karşı meslektaşlarımızı ve kamu yararını savunmayı sürdüreceğiz."