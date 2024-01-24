Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında anma töreni düzenlendi

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yazlık evinin önünde anma töreni düzenlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi, Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

Mumcu'nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ergin, Uğur Mumcu'nun Türk basınının en cesur kalemlerinden olduğunu söyledi.

Ergin, Mumcu'nun araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla gerçekleri insanlara aktardığını dile getirerek, "Uğur Mumcu'yu, adalet ve demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız." dedi.

Tören, katılımcılar tarafından Mumcu'nun evinin önüne yüzlerce karanfil bırakılmasıyla sona erdi.