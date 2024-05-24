Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Olaylara İlişkin İfadeye Çağrıldılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri yaklaşık 4 saat süren şüpheliler, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Trendyol Süper Lig Ertuğrul Karanlık İsmail Kartal Fenerbahçe Güvenlik Hukuk Spor Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title