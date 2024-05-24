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Galata Kulesi Onarımları Tamamlandı, 25 Mayıs'ta Ziyarete Açılıyor

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'ndeki onarım çalışmalarının tamamlandığını ve kulenin 25 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilere açılacağını duyurdu. Restorasyon çalışmaları modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'ndeki onarım çalışmalarının tamamlandığını ve kulenin 25 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Galata Kulesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla, kulenin 25 Mayıs'ta tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız tarafından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde uygulanmıştır.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmalar, profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklenmiştir. 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ziyaretçilere yeniden açılacak olan Galata Kulesi'nde, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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