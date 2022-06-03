Fukuşima'daki sızıntının "manevi zararı" tazminat hakkı doğurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fukuşima'daki sızıntının "manevi zararı" tazminat hakkı doğurdu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Fukuşima'daki sızıntının 'manevi zararı' tazminat hakkı doğurdu

Japonya'da mahkeme, 2011'de Fukuşima'daki nükleer sızıntıda "manevi zarar yaşayan" santral yakınındaki oturanlara tazminat ödenmesine hükmetti.

Japonya'da mahkeme, 2011'de Fukuşima'daki nükleer sızıntıda "manevi zarar yaşayan" santral yakınındaki oturanlara tazminat ödenmesine hükmetti.

500'den fazla müştekinin, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firması ile Japon hükümetine açtığı tazminat davasında karar açıklandı.

Japon hükümetine yönelik davayı düşüren Fukuşima Bölge Mahkemesi, müştekilerin sızıntı öncesi "keyif ve toplumu bir arada tutan neşelerinin kaçtığı" tezlerini haklı buldu.

Kararda Japon firma, santral batısındaki Tamura bölgesinin mevcut ve önceki sakinlerinden oluşan müştekilere toplamda 73,5 milyon yen (566 bin dolar) ödemeye mahkum edildi

Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile tsunaminin, Dai-içi santralindeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Fukuşima Japonya Japon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title