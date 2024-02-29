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Frontex Direktörü Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne katılımını destekliyor

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Frontex Direktörü Hans Leijtens, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam katılımı için destek verdiğini açıkladı. Leijtens, Bulgaristan ile Frontex'in işbirliğinin verimli olduğunu belirtti ve Bulgaristan-Türkiye sınırında görev yapan Frontex personelinin sayısının üç kat artırılacağını söyledi.

KAPİTAN Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansı (Frontex) Direktörü Hans Leijtens, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne tam katılımı için destek verdi.

Türkiye'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Leijtens, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile gazetecilere açıklama yaptı.

Leijtens, Frontex'in Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne katılımına destek verdiğini belirterek, "Bulgaristan, bizim için çok önemli bir ortaktır. Bulgaristan'ın yardımı olmadan biz Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını koruyamayız. Bu destek sadece sizin ülkeniz için değil tüm AB için önemlidir." dedi.

Kapitan Andreevo'daki güvenlik çalışmaları konusunda bilgi alan Leijtens, Frontex'in Bulgaristan ile işbirliğinin çok verimli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan- Türkiye sınırında görev yapan Frontex personelinin sayısının üç kat artırılacağını söyleyen Leijtens, marttan itibaren sınırda 600 kadar Ajans personelinin Bulgar Sınır Polisi'nin güvenlik çalışmalarını güçlendireceğini dile getirdi.

Hans Leijtens, AB sınırlarının güvenliği konusunda Türkiye ile sürdürülen diyaloğun önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Stoyanov da komşuları Türkiye ve Sırbistan ile ortak sınırlardaki güvenlik önlemleri ve teknik donatım konusunda Leijtens'e bilgi verdiğini belirterek, "Alınan tedbirler sayesinde geçen yıla göre Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı yoldan geçiş girişimlerinde yüzde 80 azalma kaydediyoruz." dedi.

Bakan Stoyanov, Frontex'in sadece düzensiz göçle mücadelede değil yasa dışı girenlerin iadesi konusunda da yardım ettiğini dile getirerek, Bulgaristan'ın su ve hava yolunda olduğu gibi kara yolunda da Şengen Bölgesi'ne katılacağını söyledi ve verilen destek için teşekkür etti.

Pestisit kontrol laboratuvarı hizmete açıldı

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nı ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ve Tarım Bakanı Kiril Vıtev, pestisit kontrol laboratuvarının hizmete açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Tarım Bakanlığının yazılı açıklamasında devlet bütçesinden ayrılan 2 milyon avroluk yatırımla kurulan laboratuvarda Türkiye ve diğer üçüncü ülkelerden Bulgaristan'a gelen sebze ve meyvelerin kalite ve denetiminin daha etkin ve hızlı yapılacağı bildirildi.

Açıklamada yaklaşık iki yıldır pestisit tahlili için numunelerin başkent Sofya'ya yollandığı, mevcut uygulamanın tüccar ve sürücülerin iş ve işlemlerini aksattığı kaydedilerek, yeni laboratuvar sayesinde bu sürenin birkaç saate indirileceği vurgulandı.

Başbakan Denkov, "Laboratuvar sayesinde vatandaşlarımıza, çocuklarımıza kaliteli ve sağlığa zarar vermeyecek sebze ve meyve gelmesini sağlayacağız. Sınırda takviye edilecek röntgen cihazları sayesinde kamyonların geçiş işlemi de maksimum hızla yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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