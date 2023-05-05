Frig Vadisi'nin 'ekolojik köyü' Gökçekaya'ya turistleri çekecek proje başladı

Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Han ilçesinin Gökçekuyu Mahallesi'nde hayata geçirilen Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle hayata geçirilen projenin açılışına Bakan Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Han Kaymakamı Murat Ak, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı. Gümüş ve Ak, Bakan Dönmez'e proje hakkında bilgi verdi.

"Pilot köy" olarak seçilerek yeniden dizayn edilen Gökçekuyu Mahallesi'nde tarım ve turizmin entegre edilip geliştirilmesi ile yöre halkının sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlanması ve bu sayede hedef bölgede kırsal yaşamı sürdürülebilir kılarak başta Frig Vadisi'nde bulunan Han, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere birçok kırsal yaşam alanlarına rol model olunması hedefleniyor.

11 milyon lira yatırım yapılması planlanan Gökçekuyu'da küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, hububat üretimi ve süt üretimiyle 2022 yılında elde edilen gelirin, 2023'ten itibaren eklenen tarım turizmi, küçükbaş hayvan sütünden peynir üretimi ve sözleşmeli lavanta üretimi kalemleriyle 2027'de daha da yükselmesi amaçlanıyor.

Proje sonucunda, kırsal mahallede üretilen her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin yerinde ve değerinde pazarlanmasıyla pansiyonculuğunun da devreye alınarak hedef bölgede gelir kapısının oluşturulabileceği, sürdürülebilir gelirle köyden kentlere göçlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Gökçekuyu'ya gelen ziyaretçilere köy yaşamı yaşatılması hedeflenen projeyle misafirlere şark köşesi gibi özel donatılmış tur aracıyla, canlı yöresel müzikler eşliğinde eğlenceli tarihi ve doğal alan gezisi yapma imkanı sunulacak. Ziyaretçiler, içinde Han Yeraltı Şehri, Yazılıkaya Midas Anıtı ziyareti, Dağlık Frigya doğa yürüyüşü, lavanta bahçeleri ziyaretlerinin yer aldığı "Frig Vadisi Turu" yapma imkanı bulacak.