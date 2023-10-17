Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arnavutluk'ta temaslarda bulunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı görüşmeler yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı görüşmeler yapacak.

Macron, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda karşılandı.

Fransız Cumhurbaşkanı'nın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Tugaylar Sarayı'nda karşılandığı törende her iki ülkenin yetkilileri yer aldı.

Macron, törende, Arnavut yazar İsmail Kadare'yi "Onur Lejyonu Büyük Subay" nişanıyla onurlandırdı.

Gün içinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi devlet töreni ile karşılanacak Macron, ayrıca Başbakan Edi Rama ile de bir araya gelecek.