Filistin Başbakanı Uluslararası Toplumu İsrail'e Yaptırım Uygulamaya Çağırdı - Haberler

RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Çarşamba günü yaptığı açıklamada uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Filistinlilere yönelik sergilediği "günlük" saldırgan tutum nedeniyle İsrail'i kınamak yerine bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istedi. Iştiyye bu açıklamayı, Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç temsilcilerinin katıldığı bir Avrupa etkinliğinde yaptı. Filistin Başbakanı, İsrail'in "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve öldürülmesi gibi" sona ermeyen günlük saldırganlığının gerçek bir felaket olduğunu söyledi. Iştiyye, İsrail'i "yerleşimleri genişletmek amacıyla topraklara el koyarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını gerçekleştirmeye dair her türlü fırsatı yok etmek için sistematik şekilde hareket etmekle" suçladı. İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri Mart 2014'ten bu yana durmuş durumda. Filistinliler, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı amaçlıyor.

Xinhua / Güncel