Fatih Erbakan İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ümraniye'deki bir tekstil atölyesini ziyaret eden Erbakan, burada çalışanlarla sohbet edip incelemelerde bulundu. Ardından Dudullu'da kurulan üye standını ziyaret eden Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki sonuçların kendileri için sürpriz olmayacağını söyledi.

Erbakan, partisinin belirlediği adayların esnaf ziyaretinde adım atamadığını, sarılanların, dua edenlerin, tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Artık değişim vakti geldi. Yeniden Refah diyenlerle, halkla iç içe bu çalışmaları yürüttük. Partimizin üye sayısında artış oldu, üye sayısı 400 bini geçti, seçimlerde 500 binin üzerinde üye olacak." dedi.

Partisindeki üye sayısının 500 bini geçtiği zaman Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi haline geleceğini kaydeden Erbakan, "Beş buçuk ayda yüzde 70 büyümek. Bu başka hiçbir siyasi partiye nasip olan bir durum değil. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimde, arkasından 2028'de iktidar olacağız İnşallah. Türkiye'nin her köşesinde birbirinden güçlü, donanımlı, potansiyeli yüksek adaylarımızın Yeniden Refah Partimizden aday olmuş bulunması illerimizde, ilçelerimizde bu adaylarımızın oluşturduğu sinerji, Yeniden Refah Partimizin 31 Mart'ta zaferine vesile olacak. İnşallah 31 Mart'ta Ümraniye'mizde İstanbul Büyükşehir'de ve Türkiye'nin her köşesinde ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle milletimizi yeniden buluşturacağız." diye konuştu.

Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinin 2028 genel seçimlerinin bir provası olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Milyonlarca emekliye verilen emekli maaşı 6 kilo pastırma alıyor. 30 sene çalışmış, hizmet etmiş, emekli olmuş bir amcamız bu hizmetinin, bu ömrünün karşılığında 6 kilo pastırma ücretine layık görüldü. Ev kirasını geçin, ev kirası hiç vermese bile doğal gaza, elektriğe, akaryakıta, giyime, kuşama, peynire, zeytinyağına, ayçiçeği yağına ve kıymaya onun yetişebilmesi mümkün mü?"

Türkiye'nin yüzde 85'inin yoksul olduğunu savunan Erbakan, bütün bunların düzeltilmesi, milyonlarca işsize istihdam imkanı sağlanması, adil paylaşımla, paylaşımda adaletle 54. hükümet döneminde olduğu gibi yeniden yüzünün güldürülmesi için Milli Görüş iktidarının gerekli olduğunu ifade etti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İnsanlığa faydalı olmak, milletin derdine derman olmak, millete hizmet götürmenin en güzel yolu belediye hizmetlerinden, belediye başkanlığından geçiyor. Bu şuurla, bu bilinçle bu hizmet yapılırsa en büyük ibadet olur. En büyük sevap kazanılır. Bizim belediye başkanlarımız işte bu bilinçle gelecek. Haksız zenginleşme, rüşvet, yolsuzluk asla ve asla olmayacak. Biz belediyenin bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcamaktan daha hassas davranacağız. Adalet, ehliyet, liyakat bunlar hakim olacak. Torpil, adam kayırma, adaletsizlik, çifte standarda hayır. Kentsel dönüşümde rantı değil Hakk'ı üstün tutacaksın. Kul hakkına riayet eden, depreme dayanıklılığı gözeten, çevreyi koruyan, estetiğe dikkat eden bir anlayışla kimsenin hakkını kimseye geçirmeden, ahlaklı bir kentsel dönüşümü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Ziyarete Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.