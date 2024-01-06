Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde şenlik düzenledi.

Millet Bahçesinin Mevlanakapı ile Silivrikapı surları arasında yer alan bölümünde yapılan şenliğe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin tarihi bir ana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fatih'te son 5 yılda, kültürel mirası koruyup yaşatan, aile hayatını ve sosyal aktiviteleri destekleyen nitelikli birçok önemli projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

Turan, millet bahçesinin, Fatih'e kazandırılan en kapsamlı yeşil alan vizyonu projesi ve sosyal belediyecilik anlayışına güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Kara Surları Millet Bahçesi'nin, Topkapı-Yedikule arasında 3,5 kilometrelik hat boyunca uzanan 230 bin metrekarelik bir alanı kapladığını aktaran Turan, "5 etaptan oluşan projenin ilk etabını 21 Mayıs'ta, söz verdiğimiz tarihte hizmete açmıştık. İkinci etap için verdiğimiz sözü de tuttuk." dedi.

"Bölgenin kentsel yapısına layık olmayan 111 niteliksiz yapıyı buradan temizledik"

Millet bahçesindeki ikinci etap çalışmalarını Mevlanakapı-Silivrikapı arasındaki 48 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"26 bin metrekarelik alanın uygulamasını tamamladık, Fatihli hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Bu aşamada bölgenin kentsel yapısına, sahip olduğu tarihi değere layık olmayan 111 niteliksiz yapıyı buradan temizledik. İkinci etabın hizmete açılan kısmında yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, tıbbi ve aromatik bitkiler konseptli tematik bahçe, basketbol sahası, fitness alanları, kitap-kafe ile çocuklarımız için çok amaçlı oyun grupları yer alıyor."

Turan, ikinci etap çalışmaları tamamen sona erdiğinde, Kara Surları Millet Bahçesi'nin doğal ürünler pazarı, çocuk oyun ve spor sahaları, 900 metrekarelik etkinlik çayırı gibi birçok fonksiyona sahip olacağını söyledi.

Fatih'le ilgili en büyük hayallerinden birinin Topkapı'dan Yedikule'ye kadar olan sur diplerini, yeşil alanlar, yürüyüş parkurları ve sosyal donatılarla baştan düzenlemek olduğunu aktaran Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin kalan etaplarını da hızla tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Millet bahçesinde düzenlenen şenlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu. Sahne etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte, katılımcılara belediye tarafından ikramlarda bulunuldu.