Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Fas Kralı'nın özel doktoru Prof. Dr. El-Hasan Bilyemeni, yayımladığı yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Açıklamada, herhangi bir semptom göstermeyen Kral'a birkaç gün istirahat tavsiye edildiği kaydedildi. Fas genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başlanan "sağlık olağanüstü hali"nin (OHAL) mayıs sonu itibarıyla sona ermesi bekleniyordu. Ancak Fas makamları, geçen ay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan OHAL'i bir ay daha uzatma kararı almıştı. AA / Khalid Mejdoup - Güncel Güncel Haberler

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