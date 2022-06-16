Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı
AA - Khalid Mejdoup - Güncel
Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Fas Kralı'nın özel doktoru Prof. Dr. El-Hasan Bilyemeni, yayımladığı yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, herhangi bir semptom göstermeyen Kral'a birkaç gün istirahat tavsiye edildiği kaydedildi.
Fas genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başlanan "sağlık olağanüstü hali"nin (OHAL) mayıs sonu itibarıyla sona ermesi bekleniyordu.
Ancak Fas makamları, geçen ay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan OHAL'i bir ay daha uzatma kararı almıştı.
AA / Khalid Mejdoup - Güncel