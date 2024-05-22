Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL oldu? 22 Mayıs Döviz Kuru!

Güncel dolar kuru ve Kapalı Çarşı döviz kuru araştırılıyor. Dolar düşüyor mu? Dolar ne kadar oldu? sorularına yanıt aranırken 22 Mayıs dolar kaç lira olduğu merak ediliyor. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde ne kadar olduğu araştırılıyor. 1 Dolar ne kadar? Dolar bugün düşüyor mu? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2090 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,9560'dan satılıyor.

FED YÖNETİM KURULU ÜYESİ WALLER: "VERİLER ENFLASYONUN ARTMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasına karşın, banka yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamayı sürdürmesiyle fiyatlamaların zorlaşmaya devam ettiğini söyledi. Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizinde daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

WALLER: "VERİLER GÜVENCE VERİRSE BU YILIN SONUNDA FAİZ İNDİRİMİNİ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini belirten Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi. Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini kaydetti. Ayrıca dün açıklanan Fed'in "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirerek, söz konusu tutanaklar öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

BUGÜN İÇİN YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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