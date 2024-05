Hızlı ve Öfkeli filmleri hangi sırayla izlenmeli?

Serinin odak noktası, genellikle sokak yarışlarıyla ilgili olan illegal otomobil yarışları ve suç dünyası etrafında dönüyor. Ancak, zamanla hikaye, uluslararası casusluk operasyonları ve tehlikeli görevler gibi daha geniş bir alana yayıldı. Vin Diesel'in canlandırdığı Dominic Toretto ve Paul Walker'ın oynadığı Brian O'Conner gibi karakterler, serinin belirleyici figürleri arasında yer alıyor. Her filmde, heyecan verici araba yarışları, çılgın araba sahneleri ve nefes kesici aksiyon bulunur. Ancak, serinin çekirdek değerleri arasında dostluk, aile bağları ve birlikte mücadele etme gücü de yer alır. "Hızlı ve Öfkeli", hem araba meraklılarını hem de aksiyon sevenleri kendine çeken geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

HIZLI VE ÖFKELİ SIRALAMASI NASIL?

Hızlı ve Öfkeli serisi, aksiyon dolu sokak yarışları ve hız tutkusuyla tanınan bir film serisidir. İşte serinin tüm filmleri ve konuları:

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious) (2001) : Gizli polis Brian O'Conner, illegal sokak yarışçısı Dom Toretto'nun çetesine sızar. Bu filmde aksiyon, dostluk ve aşk teması işlenir.

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003) : Brian O'Conner, Los Angeles'tan Miami'ye kaçarken yaşadığı süreci anlatan kısa bir film.

2 Fast 2 Furious (2003) : Brian, eski dostu Roman Pearce ile işbirliği yaparak uyuşturucu baronunu çökertmeye çalışır.

Los Bandoleros (2009) : Dom Toretto'nun Dominik Cumhuriyeti'nde geçen macerasını anlatan kısa film.

Fast & Furious (2009) : Dom ve Brian, uyuşturucu karteline karşı mücadele ederken Letty'nin ölümünü araştırır.

Fast Five (2011) : Dom ve ekibi, Rio de Janeiro'da büyük bir soygun planlar.

Fast & Furious 6 (2013) : Dom, Letty'nin hayatta olduğunu öğrenir ve ekibiyle birlikte bir terörist çeteye karşı savaşır.

Furious 7 (2015) : Dom ve ekibi, acımasız bir suikastçıya karşı mücadele ederken Letty'nin hafızasını geri kazanmasına yardımcı olmaya çalışır.

The Fate of the Furious (2017) : Dom, gizemli Cipher'ın tehdidi altında ekibine ihanet eder.

Fast & Furious 9 (2021) : Dom'un kayıp kardeşi Jakob ile yüzleşmesi ve dünyayı kurtarması gereken bir macera.

Fast & Furious 10 (2023) : Serinin son filmi, henüz yayınlanmadı, ancak devam eden hikâyeyi tamamlayacak.

Toplamda 13 film, 2 kısa film ve bir çizgi dizi bulunuyor. Hızlı ve Öfkeli serisi, aksiyon severler için unutulmaz bir yolculuk sunuyor!