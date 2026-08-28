Öztrak: 25 yılda ekonomi ve adalette geriye gidildi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Ak Parti'nin 25 yılda Türkiye'yi ekonomi ve adalet konusunda geriye götürdüğünü söyleyerek, "Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube rejimden, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmeli, ülkede adaleti, güveni ve öngörülebilirliği yeniden sağlamalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin siyasette, ekonomide ve dış politikada tansiyonun yükseleceği bir döneme girdiğini belirten Öztrak, AK Parti iktidarının 25 yıllık icraatlarını ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Konuşmasına, ağustos ayının Türk tarihindeki stratejik önemine vurgu yaparak başlayan Öztrak, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Malazgirt ile Dumlupınar'ın aynı coğrafya ve iradeyle birbirine bağlandığını söyleyen Öztrak, "Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

"25 YIL BİR ÜLKENİN MAKUS TALİHİNİ YENMESİ İÇİN YETERLİDİR"

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünü hatırlatan Faik Öztrak, çeyrek asırlık sürede dünyadaki diğer ülkelerin katettiği mesafeler ile Türkiye'nin durumunu kıyasladı. Öztrak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"25 yıl bir ülkenin makus talihini yenmesi, kalıcı refaha ulaşması için yeterli bir süredir. Nitekim 25 yılda Güney Kore dünyanın en zengin ülkeleri arasına girdi, Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dönüştü, Polonya büyük bir sanayi ekonomisi oldu. Peki AK Parti işbaşına gelirken ne vadetti, 25 yılda ne yaptı? AK Parti açıkladığı ilk Seçim Bildirgesi'nde temel hak ve özgürlüklerin AB standartlarına yükseltileceğini vadetmişti. 25 yıl sonra Türkiye, Dünya Özgürlük Endeksi'nde Nijerya, Tanzanya, Pakistan gibi ülkelerle birlikte 'özgür olmayan' ülkeler ligine düştü. Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilip 'Ben öncekiler gibi olmayacağım' diyerek tek kişilik yönetim sistemine geçiş sürecini başlattığında 59. sıradaydı. Bugün 143 ülke içinde 118. sırada Gine, Nijerya, Gabon gibi ülkelerle aynı yerdeyiz.

2002 Beyannamesi'nde AK Parti sürdürülebilir kalkınma için demokrasinin öneminden bahsediyordu. Kalkınmayı, 'Toplumun çoğulcu yapısına saygılı, demokratik bir arayış' olarak tanımlıyordu. 25 yıl geçti AK Parti bugün Türkiye'yi Demokrasi Endeksi'nde 179 ülke içinde 140. sıraya geriletti. Bu endekste 2000'lerin başında, 'Seçimli Demokrasiler' kategorisinde olan ülkemiz. 2008'den sonra 'Gri Alana' 2014'ten itibaren yaşanan tek adam rejimine geçiş sürecinde, 'Seçimli Otokrasi' kategorisine düştü. Erdoğan yönetimlerinin, hukuk devletini, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri tahrip etmesinin faturası da hep milletimize kesildi. Milletimizin cebindeki paralar eriyip gitti."

"HER ÇOCUK, DÜNYAYA GÖZLERİNİ 6 BİN 234 DOLAR BORÇLA AÇIYOR"

Ekonomik göstergelere dair veriler paylaşan Öztrak, iktidarın tek haneli enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığını söyledi. 2001 yılı ile günümüzü karşılaştıran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, 'Enflasyonla Mücadele' başlığı altında '2001 yılı itibariyle sadece dört ülkenin enflasyon oranı, Türkiye'nin üzerinde kalmıştır' diyordu ve 'Tek haneli enflasyon' hedefi koyuyordu. Yıl 2026 Bugün yine, dünyada enflasyonu en yüksek beşinci ülkeyiz. Aradaki tek fark şu, 2001'de önümüzdeki ülkeler Angola, Kongo, Zimbabve ve Beyaz Rusya'ydı. Bugün önümüzdeki ülkeler Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin.

Oysa 2002 sonunda, AK Parti Hükümeti, enflasyonu bir yılda yüzde 68,5'ten yüzde 29,7'ye indirme başarısını gösteren, 'Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nı' devralmıştı. Göreve geldiği ilk yıl temmuz ayı enflasyonu yüzde 27,4'tü, programa sadık kaldığı dönemde enflasyon tek hanelere indi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan kerameti kendinden menkul, faizi enflasyonun sebebi gören bir garabeti uygulamaya kalktı, enflasyon azdı. Bu yıl temmuz ayında enflasyon yüzde 31,8. 23 yıl önce iş başına geldiklerinde şikayet ettikleri seviyenin 4,5 puan üstünde. 2002 yılında bu ülkede, her çocuk dünyaya bin 997 dolar dış borçla geliyordu bugün bu üçe katlandı. Artık her çocuk, dünyaya gözlerini 6 bin 234 dolar dış borçla açıyor."

İktidarın son 24 yılda kullandığı 3 trilyon 719 milyar dolarlık kaynağa rağmen vatandaşın mağduriyetinin sürdüğünü ifade eden Öztrak; emeklilerin, çiftçilerin, atanamayan öğretmenlerin ve gazilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti. Hasat döneminde yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi indiriminin erkene çekilmesini de eleştiren CHP'li Öztrak, çiftçinin ithalat sopasıyla mağdur edildiğini belirtti.

"SAVUNMA SANAYİ TEK BAŞINA BAŞARISIZLIKLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE YETMEZ"

İktidarın yalnızca savunma sanayindeki gelişmelerini vitrine koyabildiğini vurgulayan Öztrak, bu alandaki altyapının Cumhuriyetin ilk yıllarına, Kurtuluş Savaşı dönemindeki İmalat-ı Harbiye'ye, Kırıkkale fabrikalarına ve Turgut Özal döneminde kurulan Savunma Sanayi Müsteşarlığına dayandığını belirtti. Öztrak, "Savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin, mevcut küresel ve bölgesel koşullarda, ülkemize önemli bir stratejik üstünlük sağladığı yadsınamaz. Ama bu, hukuk devletinin, demokrasinin ayaklar altına alınmasının, kurumsal kapasitenin yerle bir edilmesinin, zenginin her geçen gün daha zenginleşmesinin, fakirin her geçen gün daha da fakirleşmesinin, enflasyonun bir türlü yüzde 30'un altına indirilememesinin üstünü örtmez. Kontrollü kur-yüksek faiz politikasıyla üreticinin nefessiz kaldığı, insanların hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezildiği, gençlerin, anne babalarının sahip olduğu yaşam düzeyine dahi ulaşabilme umutlarını yitirdiği gerçeğini değiştirmez. Ülkeyi 25 yıldır yöneten bir hükümet artık 'dış güçler, o, bu' diyerek de sorumluluktan kaçamaz, tutturamadığı hedefler için bahaneler üretemez, hatalarının millete faturasını konjonktüre yükleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZTRAK'TAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini kaydeden Öztrak, "Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube rejimden, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmeli, ülkede adaleti, güveni ve öngörülebilirliği yeniden sağlamalıdır. Bu sağlam zemin üstünde uzun vadeli bir planlamayla, tutarlı ve akılcı politikalarla, genç nüfusumuzu çağın gerektirdiği yeteneklerle donatıp üretime katarak, verimliliği, etkinliği ve küresel rekabet gücümüzü artırmayı önceleyerek, yatırım, istihdam, teknoloji eksenli bir dönüşümü gerçekleştirerek, üretim ekonomisi biran evvel hayata geçirilmelidir. Kimseyi geride bırakmayan, toplumun tamamını kucaklayan akılcı politikalarla, ekonomide sürdürülebilirlik sağlanmalı, ortaya çıkacak refah adaletle paylaşılmalıdır. Bu politikalar mali, parasal, çevresel sürdürülebilirliği muhafaza ederek uygulanmalıdır" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE 4 KRİTER VE İLK 4 MADDE VURGUSU

TBMM tatile girmeden önce yasalaşan çerçeve yasa hakkındaki CHP'nin tutumunu açıklayan Öztrak, düzenlemeyi bir partinin değil, devletin projesi olarak gördükleri için desteklediklerini aktardı. Öztrak, takip edilmesi gereken 4 kriteri şu şekilde sıraladı:

"Birincisi, terör örgütünün, doğrulanabilir, denetlenebilir ve geri dönüşsüz biçimde silahlarını bırakması, örgütsel varlığını sona erdirmesidir. Bu olmadan süreç başlamamalıdır. İkincisi, tüm yurttaşlarımızı kapsayan, demokrasiyi ve hukuk devletini temel alan reformların yapılmasıdır. Üçüncüsü, bölge ülkelerinde, birbirleriyle bağlantılı silahlı yapıların geleceğini de kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Dördüncüsü, dış güçlerin, vekil yapılanmalar üzerinden bölgeye ve Türkiye'ye müdahalesini sınırlayacak, egemenlik stratejisinin oluşturulmasıdır. Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz.

Bu meselenin, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini, her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanını yaralayacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini sızlatacak bir sürecin, başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını bir kere daha hatırlatmak isteriz. Suriye'de terör örgütünün kendini feshetmesi, SDG'nin silahlı yapılarının Suriye ordusuna entegrasyonuyla başlayan sürece dair risklerin, devletin istihbarat örgütleri tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini de not etmek istiyoruz.

Ayrıca, üniter devlet yapımızın, Anayasamızın, devletin şeklini ve Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini hüküm altına alan ilk 4 maddesinin, milletimizin bölünmez kardeşliğinin bizim için tartışılmaz olduğunu da bir defa daha burada tekrarlamak istiyorum."

Kaynak: ANKA