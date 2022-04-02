EXPO Hatay'da ramazan şenliği düzenlendi
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Ramazanın başlaması dolayısıyla EXPO Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
HATAY (AA) - Ramazanın başlaması dolayısıyla EXPO Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kisecik EXPO Amfi Tiyatro girişinde kurulan konser standında yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi, kurulan oyun alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlendi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, EXPO maskotları, sirk bisikleti, tahta bacak ve palyaçolar yer aldı.