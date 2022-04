ESOB Başkanı Şevket Keskin ziyaret

MALATYA (Bültenler) - Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında ESOB Başkanı Şevket Keskin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti diye getiren Başkan Gürkan, "Şevket Başkanımızın Malatya'daki esnafımızın sorunları ve çözüm önerileri noktasında görüşlerini alıyoruz. Esnafımızın şu andaki durumu, müşteri hareketleri özellikle taşımacılık yapan sektördeki otobüs ve minibüslerin durumu ile ilgili ve ayrıca bu noktadaki iyileştirme yapılmasıyla ilgili önerilerini ilettiler. Tarafımıza iletilen bu önerileri kendi bütçe yapımız içerisinde değerlendireceğiz ve sonrasında meclis gündemimize alacağız. Esnafımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Özellikle ulaşım konusunda hem MOTAŞ'a uyguladığımız destek hem de Özel Halk Otobüslerine uyguladığımız destek devam ediyor. Bir taraftan Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu destek ile Belediye olarak vermiş olduğumuz destek ve bundan sonraki süreçte de yine kendi durumlarını düzeltmeleri noktasında nasıl bir destek verebiliriz ve bu desteğin oranı nasıl olabilir şeklinde bir çalışma talimatı verdik. ESOB Başkanımız ile birlikte hem bu anlamdaki problemlerle hem de diğer anlamdaki esnafımızın problemleri ve ayrıca Malatya'nın genel anlamdaki problemlerinin değerlendirilmesi noktasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. ESOB Başkanımıza vermiş olduğu fikir ve düşüncelerden dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın her zaman esnafın yayında olduğunu belirten ESOB Başkanı Keskin ise, "Sayın Başkanıma bizleri sıcak karşılamalarından ve esnafın sorunlarını sürekli dile getirmesinden dolayı kendilerine şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin. Gerçekten esnafı gördüğü zaman esnafın sıkıntılarını dile getirdiğimiz zaman nasıl yardımcı olacağını, nasıl destek vereceğini gönülden istediğini ben yürekten inanıyorum. Özellikle bu taşıma sektöründe akaryakıtın yüksek fiyatlara yükselmesi esnafımız için büyük bir sıkıntı. Özellikle Halk Otobüslerinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını bu sıkıntıları Sayın Başkanımıza anlattık. Başkanımız imkânlar doğrultusunda esnafın yüzünü güldürecek, biraz daha nefes aldıracak çalışma yaptıklarını öğrendik.Bu çalışmalardan dolayı da Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Malatya'ya güzel hizmetler yapıyor. İlçeleri ziyaret ettiğimiz zaman ilçelerde de çok büyük hizmetler yaptığını görüyorum. Malatya'nın çehresi değişmiştir. İnşallah bundan sonra daha da değişecek. Yapılan güzel işlerde her zaman Sayın Başkanımızın ve Büyükşehir Belediyemizin yanında olduk, yanında olacağız. Esnafımızın sıkıntılarıyla ilgili olarak da Sayın Başkanımız elindeki imkânları kullanarak esnaf ve sanatkâr camiasına destek olmak için bütün imkânlarını kullandıkları için teşekkür ediyorum.Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum her zaman kapıları açık, esnafa yüzleri gülen Malatya'yı kucaklayan bir anlayışla Malatya'ya hizmet eden Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

