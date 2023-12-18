Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir OSB Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılış töreninde OSB'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Karakol binasının çevredeki mahallelere hizmet verebilecek bir anlayışla konuşlandığını ve daha hızlı müdahale imkanı sağlayacağını ifade etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi.

75.Yıl OSB Mahallesi Osmangazi Bulvarı üzerinde inşa edilen binanın açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olduğunu söyledi.

OSB'nin hızla geliştiğini ve yeni yatırımcılar için cazip bir nokta olmaya devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Gün geçtikçe gelişen, büyüyen, bu organize sanayi bölgemizin güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına ihtiyaç duyulan bu noktaya bir karakol binası yapımını da kendileri üstlendiler. Bu anlamda ben OSB Yönetim Kurulu Başkanı sayın Nadir Küpeli'ye ve yönetim kurulunun bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Devlet, millet, dayanışmasının güzel bir örneğini bugün bu karakol binamızın hizmete açılışında hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre görev yapan kolluk kuvvetleri olduğunu dile getiren Aksoy, "Jandarma teşkilatımız hepinizin bildiği gibi özellikle kırsal alanda konuşlanmış ve görev yürüten güvenlik birimlerimizden birisi. Kurulduğu günden itibaren de özveriyle fedakarca bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu karakol binası da sadece organize sanayi bölgemize değil çevresindeki mahallelere de hizmet verebilecek bir anlayışla burada konuşlandı ve olaylara müdahale etme bakımından burada bulunmasının daha hızlı bir şekilde müdahale bakımından bir avantaj sağlayacağını hepimiz biliyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ise karakol binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, karakol binasını gezdi.

Açılış törenine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve gaziler de katıldı.