Üye Girişi
Haberler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir OSB Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılış töreninde OSB'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Karakol binasının çevredeki mahallelere hizmet verebilecek bir anlayışla konuşlandığını ve daha hızlı müdahale imkanı sağlayacağını ifade etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İmişehir Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi.

75.Yıl OSB Mahallesi Osmangazi Bulvarı üzerinde inşa edilen binanın açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir OSB'nin Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olduğunu söyledi.

OSB'nin hızla geliştiğini ve yeni yatırımcılar için cazip bir nokta olmaya devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Gün geçtikçe gelişen, büyüyen, bu organize sanayi bölgemizin güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına ihtiyaç duyulan bu noktaya bir karakol binası yapımını da kendileri üstlendiler. Bu anlamda ben OSB Yönetim Kurulu Başkanı sayın Nadir Küpeli'ye ve yönetim kurulunun bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Devlet, millet, dayanışmasının güzel bir örneğini bugün bu karakol binamızın hizmete açılışında hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre görev yapan kolluk kuvvetleri olduğunu dile getiren Aksoy, "Jandarma teşkilatımız hepinizin bildiği gibi özellikle kırsal alanda konuşlanmış ve görev yürüten güvenlik birimlerimizden birisi. Kurulduğu günden itibaren de özveriyle fedakarca bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu karakol binası da sadece organize sanayi bölgemize değil çevresindeki mahallelere de hizmet verebilecek bir anlayışla burada konuşlandı ve olaylara müdahale etme bakımından burada bulunmasının daha hızlı bir şekilde müdahale bakımından bir avantaj sağlayacağını hepimiz biliyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ise karakol binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de törende bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, karakol binasını gezdi.

Açılış törenine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve gaziler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Jandarma OSB Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title