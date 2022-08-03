Eskişehir haberleri... Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı gözaltına alındı.

İlçede yaşayan bir kişi, ilçe jandarma komutanlığına başvurarak, Yunusemre Yayla Mahallesinden iki ay önce satın almış olduğu evini kontrol etmek için gittiğinde evin bahçesinde kenevir olduğunu düşündüğü bitkilerin bulunduğunu bildirdi.

İhbar üzerine Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan 2 haftalık fiziki ve teknik takip sonucu tanımadığı bir kişinin evinin bahçesine yasadışı kenevir bitkisi eken ve yetiştiren şüphelinin M.N. olduğu belirlendi.

Zanlı, ekmiş olduğu kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalandı.

Bahçe içerisinde boyları yaklaşık 20-30 santim uzunluğunda 90 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Bitkiler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.N. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, yasadışı kenevir ekmek" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.