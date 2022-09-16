Eskişehir gündem haberleri | AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, İnönü'de ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Eskişehir haberine göre AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında İnönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında İnönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezindeki pazar yerini ziyaret eden Çalışkan, ardından İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Seferberliği" etkinliğinde ilçe sakinleriyle buluştu. Ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda her zamanki gibi sahada olduklarını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti: "Dava kıymetli, yol uzun. Bu bağlamda çalışmalarımıza yorulmaksızın devam ediyoruz. İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafımıza 'hayırlı işler' dileyerek, vatandaşlarımızın taleplerine ve önerilerine dair sohbet ettik. İlçe merkezindeki ziyaretlerimizin sonrasında, İl Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği etkinlikte hemşehrilerimizin yoğun teveccühüyle yeni üye kayıtlarımızı gerçekleştirdik. Girmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İlçe ilçe, hane hane gezerek vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz." AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyaretlerinde İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Enes Yalçın Eskişehir Hisarcık İnönü Güncel Haberler

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