Eskişehir'de Yelkenkanat Kazası: Bir Pilot Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Yelkenkanat Tekamül Eğitimi için havalanan iki yelkenkanadın çarpıştığı kazada pilot Tolga Kandilli hayatını kaybetti, pilot Murat Demirok ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Yelkenkanat Tekamül Eğitimi için havalanan iki yelkenkanadın çarpıştığı kazada pilot Tolga Kandilli hayatını kaybetti, pilot Murat Demirok ise yaralandı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yelkenkanat Tekamül Eğitimi'nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok'un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı. Tolga Kandilli, yelkenkanadının ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tolga Kandilli'nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR