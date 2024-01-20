Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yenibağlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan N.Ö. ile A.G. arasında çıkan tartışma sonucunda A.G, ruhsatsız tabancayla N.Ö'ye ateş açtı. Yaralanan N.Ö, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen N.Ö. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla N.Ö'ye ateş açtı.
Bacağından yaralanan N.Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.