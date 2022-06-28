Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı Eskişehir'in Alpu ilçesinde park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'in Alpu ilçesinde park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin de katıldığı operasyonda, şüpheli 4 kişi saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Hisarcık Jandarma Alpu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.