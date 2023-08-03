Eskişehir'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak yollardan temin edilen bandrolsüz ve hologramsız makaronlar ile içine tütün doldurulmuş makaronlar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Alpu ilçesinde bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 13 bin 680 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 200 dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron ve 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.