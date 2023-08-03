Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden çok sayıda bandrolsüz, hologramsız makaron ve tütün ele geçirildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden çok sayıda bandrolsüz, hologramsız makaron ve tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Alpu ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağı ihbarı alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahısın üzerinde yapılan aramada; 13 bin 680 adet içine tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 200 adet bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR