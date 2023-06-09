Eskişehir'de durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, otomobilde 3 kilogram sentetik kannabinoid ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler B.E.N. (25) ile Ş.H.K. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.