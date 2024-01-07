Eskişehir'de 45 Bin Sporcuya Eğitim Verildi

Eskişehir'de, 2023 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27 spor branşında 45 bin 694 sporcuya eğitim verildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 gençlik merkezi ve 3 genç ofisinin düzenlediği kamp, proje ve yarışma ile Deneyap Teknoloji Atölyesi ve çeşitli alanlarda açılan kursların yer aldığı 10 bin 280 faaliyetten, 193 bin 261 gencin yararlandığı belirtildi.

Spor Hizmetleri birimi tarafından 27 spor branşında 82 kurum antrenörü, Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla ek ders ücreti karşılığında çalışan 12 antrenör olmak üzere toplam 94 antrenör ile 45 bin 694 sporcuya eğitim verildiği kaydedildi.

Kentte 265 aktif faaliyet gösteren spor kulübü bulunduğu aktarılan açıklamada, "Kulüplerde toplamda 99 bin 128 lisanslı sporcu kayıtlı olup bu sporculardan 10 bin 182'si aktif spor hayatına devam etmektedir. İlimizde 28 farklı branşta 92 federasyon, 2 bin 38 il faaliyeti 372 kulüpten 13 bin 787 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Şehrimizin sporcularından, yüzmede Sümeyye Boyacı, atletizmde Eda Nur Tulum ve Ayça Fidanoğlu gibi sporcularımız olmak üzere çeşitli branşlarda yarışan birçok sporcumuz ülkemizi uluslararası müsabakalarda gururla temsil etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerinden olan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 14 farklı branşta 255 sporcunun şehri başarıyla temsil ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İlkokullarda Spor Dalı Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 15 farklı ilkokula 16 branş antrenörü görevlendirilerek öğrencilerimize spor eğitimi verilmiştir. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile şehrimizde 3'üncü sınıfa devam eden 10 bin 295 öğrencimizden 8 bin 273 öğrencimizin yetenek taraması ölçümü yapılmıştır. Bu kapsamda 81 ilde yapılan ölçümlerde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzde 79,12 oranı ile başarılı iller arasında yer almaktadır.

Engelli bireylere yönelik düzenlenen Mutlu Çarşamba Projesi ile şehrimizde temel hareket eğitimi ve yüzme gibi branşlarda dezavantajlı bireylere eğitimler verilmektedir. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında ilimizde 2023 yılında 30 bin sporcumuza yüzme eğitimi verilmiştir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde devlet korumasında kalan çocuklara yönelik spor faaliyetleri projelerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendiğine değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Okul Sporları' alanında 11 bin 343 öğrencinin katılımıyla toplam 40 branşta il faaliyeti düzenlenmiştir. Kros, hentbol ve hava sporları branşlarının Türkiye finali ilimizde gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı başında yurt kapasitesi 14 bin 840 kişi iken ilimizde öğrenim görecek ve devlet yurtlarını tercih edecek üniversite öğrencilerimizin tamamının faydalanması amacıyla 3 ayrı bina Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla kiralanarak hizmete alınmıştır. Böylelikle mevcut kapasitemiz 2 bin 682 kişi artırılarak toplam kapasitemiz 17 bin 522 kişiye çıkarılmıştır. Bu suretle devlet yurtlarını tercih eden tüm öğrencilerimiz yurtlarımıza yerleştirilerek yedekte bekleyen öğrenci bırakılmamıştır."

Yurtlardaki öğrencilerin ders dışı zamanlarını etkin ve verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen el sanatları kursları, dil kursları, sportif kurslar gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri içeren 170 etkinliğe 4 bin 895 öğrencinin katıldığı belirtilerek, "Eskişehir Teknik Üniversitesine yakın bir mevkide 1500 kişilik yurt inşaatı devam etmektedir. Ayrıca Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde toplam 25 bin 711 metrekarelik alan içerisinde yurt inşaatı yapılmak üzere tahsis edilmiş alanda imar çalışmaları tamamlanmak üzeredir." değerlendirmesinde bulunuldu.