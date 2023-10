ESKİ EŞİ VE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLADI, 'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM' DEDİ

ERZURUM'da boşandığı eşi Kübra K.'yi (25) 14 yerinden, ilişkisi olduğunu iddia ettiği Osman B.Y.'yi (20), 8 yerinden bıçakla yaralayan 2 çocuk babası Bilgehan Gültekin (41), eski kayınvalidesi İlknur K.'nin Kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm sözü sonrası kendinden geçtiğini ileri sürerek, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Olay, 20 Ekim saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çoçuk annesi Kübra K. ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin, çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de evde olduğu görüşme sırasında çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, Kübra K. ile Osman B.Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını gösterdi. Kübra K. ile tartışan Bilgehan Gültekin, eline geçirdiği bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı. Bilgehan Gültekin, daha sonra Kübra .K'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman B. Y.'nin evine gitti. Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgehan Gültekin ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Kübra K. ile Osman B. Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilgehan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇ DEFA SALLADIM HATIRLAMIYORUM

Bilgehan Gültekin ifadesinde, son olarak Kübra K.'nın ayrılmak istediğini söylemesi üzerine anlaşmalı olarak mahkemeye başvurduklarını, 16 Ekim'de boşandıkların, 20 Ekim'de Kübra K.'nin görüntülü araması sonrası çocuklarını ziyarete gittiğini söyledi. Kayınvalidesinin de evde olduğu sırada çocuklarını gördüğünü söyleyen Gültekin, Kübra K.'ye Osman B.Y. ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları göstererek çocukların velayetini alacağını söylemesi üzerine tartışma çıktığını belirtti. Bunun üzerine kayınvalidesi İlknur K.'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını ileri süren Gültekin, Kayınvalidem, 'sen kimin çocuklarını alıyorsun' diyerek bıçağı salladı. Yemek masasının çekmecesindeki küçük bıçak elime geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında sandalye ile vurdum ve kayınvalidemin elindeki bıçak düştü. Elimde küçük bıçakla Kübra K.'ye yöneldim. Kayınvalidemin 'Bilgehan kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm' sözü üzerine kendimden geçtim. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Kübra'ya doğru bıçak salladım ama kaç defa salladım hatırlamıyorum. Kübra'ya denk geldi mi, yaralandı mı hatırlamıyorum. Sonra kapıya yöneldim dedi.

ARAMIZDA ARBEDE OLDU

Evden çıktıktan sonra Osman B.Y'nin evine yöneldiğini belirten Gültekin, Kapıyı 18-19 yaşlarında bir erkek açtı. Osman B.Y., beni kapıda görünce içeri kaçtı. Kapıyı açan kişi de içeri kaçtı. Tekrar geri geldiğinde elinde ekmek bıçağı vardı. Bana doğru yöneldi, elini tuttum. Aramızda arbede oldu. Bu arada Osman B.Y., arbededen yararlanarak kaçmaya çalıştı. Ben de kovaladım. Bahçeye çıktık. Osman B.Y. kaçarken trafik ışıklarında bir ambulans denk geldi. Osman B.Y.'yi aldılar. Ben de kaldırıma oturdum. Yanıma gelen iki kişiden polisi aramalarını istedim. Polisler gelince teslim oldum. Parmaklarım ve kolumda yaralanmalar nasıl oldu hatırlamıyorum. Osman B.Y.'nin kardeşiyle yaşadığım arbede sırasında gerçekleşmiş olabilir. İlknur K.'nin bıçakla üzerime gelmesi ve daha sonra da 'Oğlunu öldürürüm' demesiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum dedi.

AVUKAT ABLA AĞIR TAHRİK VAR

Kardeşinin eski eşi ve Osman B.Y.'yi ağır tahrik sonucu yaraladığını ileri süren Bilgehan Gültekin'in avukat ablası Gülseren Gültekin, Evlilikleri boyunca kardeşimin eşine karşı sadakat, sevecenlik, dürüstlük bunların dışında herhangi bir fiili, hareketi olmamıştır. Bunları zaten zabıtlara da geçirdik. Şiddet asla olmamıştır, kardeşim öyle bir insan değildir. İki aydır eşinde gördüğü değişiklik sonucu araştırmaya girişiyor. Zaten bugün bu kararın çıkma nedeni geçici raporlarda hem gelinimizin hem diğer şahsın hayati tehlikelerinin olduğu raporun dosyada bulunması nedeniyleydi. Ama şu an öğrendiğimiz kadarıyla ikisinin de hayati tehlikesi yok. Dolayısıyla bunları biz dosyaya sunacağız. Daha sonra daha lehimize olacak yeni bir karar çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hakikat yerini bulacaktır diye konuştu. (DHA)