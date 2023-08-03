Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde iki kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayiinde 28 Temmuz'da yaşanan olayda 2 ölmüş 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Olay sıradında bacağından yaralanan Murat Özer, 2 gün önce adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Tekel bayisindeki olaya karışan diğer şüpheliler Servet Özer, Azat Özer ve silahı kullanan Tarık Özer ise geçtiğimiz pazartesi günü operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Nimetullah Ö., Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ve Ercan T. de aynı gün polis ekiplerince gözaltı alınmıştı.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli için de adli kontrol kararı verildi.Daha önce tutuklanan 1 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi.