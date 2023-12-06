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Esenyurt'ta parkta bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısına müebbet hapis istendi

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Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez'in mütalaada 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Mütalaada olayın tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair yeterli delil bulunamadığı belirtildi.

Sevda SARIKAYA--ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez'in mütalaada 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Mütalaada olayın tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair yeterli delil bulunamadığı belirtildi. Maktulün kardeşi Volkan Yılmaz mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ablam 16 yerinden delik deşik edilerek öldürüldü. Nasıl canavarca hisle cezalandırılması istenmez" diye konuştu.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Meryem Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

OLAYIN TASARLANARAK VE CANAVARCA HİSLE İŞLENDİĞİNE DAİR DELİL BULUNAMADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında maktul Meryem Yılmaz ile Erdal Dönmez'in ilişkileri olduğunu belirtti. Mütalaada Dönmez'in olay gününden önce farklı tarihlerde birden çok kez Meryem Yılmaz'ın telefonuna sürekli onu öldüreceğine dair mesajlar gönderdiğine de yer verildi. Olay mütalaada şöyle anlatıldı. Erdal Dönmez, Meryem Yılmaz'ı Esenyurt'ta bulunan Kadir Topbaş Parkına görüşmek için çağırdı. Yılmaz ile Dönmez konuşmaya başladıktan bir süre sonra aralarında yaşanan tartışma sırasında Dönmez üzerinde bulunan bıçakla Yılmaz'ı bıçaklamaya başladı. Yılmaz sırt kısmından 9 adet, sol kol kısmından 6 adet ve karın kısmından 1 adet bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı eylemin tasarlanarak ve canavarca hislerle işlendiğine dair yeterli ve inandırıcı kanıt bulunmadığını belirttti. Sanığın eyleminin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı, ancak suç tarihinde nitelikli haller içerinde 'Kadına karşı' şeklinde bir ibarenin olmadığı kaydedildi. Bu sebeple sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

"OLAYDA TASARLAMA VARDIR"

Maktulün kardeşi Volkan Yılmaz mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ablam 16 yerinden delik deşik edilerek öldürüldü. Nasıl canavarca hisle cezalandırılması istenmez. Olayda tasarlama da vardır" dedi.Mahkeme sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez'in  Meryem Yılmaz'ı "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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