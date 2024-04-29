Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Esenler'de düzenlenen operasyonda, evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli C.K'nın, bu maddeleri Esenler Tuna Mahallesi'ndeki bir adreste bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, C.K'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 12 parça halinde 6 kilo 480 gram marihuana, 2 hassas terazi ve 1 telefon ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli C.K, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.