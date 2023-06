Erzurumlu çiftçi yılda 7 ton kiraz üretiyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Mustafa Güngör, her yıl 7 ton kiraz üretiyor ve Türkiye'nin her yerinden müşterisi var. Ayrıca yerli ve yabancı turistlere de dalından kiraz yeme imkanı sunuyor.

Yılda 7 ton kiraz üretiyor

Erzurum'un Uzundere İlçesine bağlı Balıklı mahallesinde yaşayan Mustafa Güngör ailesiyle birlikte 13 yıl önce başlamış olduğu kiraz üreticiliğine devam ediyor. Her yıl yaklaşık 7 ton kiraz üretip Türkiye'nin her bölgesine kargo ile gönderiyor. Ayriyeten yerli ve yabancı binlerce turiste dalından kiraz yeme ayrıcalığını sunuyor. Ot bitmez denilen bölgede çok yoğun bir emek sonucunda gölden elektrik ile çekilen su ile verilen büyük uğraş sonucunda, çok ayrı bir tat ve aromasıyla ürettiği kirazları gelen vatandaşlara sunuyor. Her geçen yıl büyüttüğü ağaçlarla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kiraz bahçesini yapmayı hedefliyor. Herkesi dalından kiraz yemeye davet ediyor. 320 meyve ağacıyla hizmet veren Güngör büyütmüş olduğu ağaçlara gözü gibi bakıyor.