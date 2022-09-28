Erzurum haberi... Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi içerisinde Polis Amca Anaokulu açıldı

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi içerisinde Polis Amca Anaokulu açıldı

ERZURUM - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi içerisinde Polis Amca Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Anaokulunun açılışı yapıldı.

Açılışa Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve il protokolü katıldı. Anaokulunun açılışını yapan protokol anaokulunu gezdi. Çocukların sevgisiyle karşılanan protokol sınıfları ve etkinlik alanlarını gezdi.

Polis Kafeteryası da açıldı

Anaokulu açılışından sonra yine İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan Polis Kafeteryasının da açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılan ve işletmesi belediyede olacak olan kafeterya hem polis memurlarına hem de Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşa hizmet verecek. Açılışta konuşma yapan Emniyet Müdürü Levent Tuncer; "Sayın valimizin başkanlığında değerli protokolümüzle beraber aşağıda güzel bir anaokulu açtık. Amacımız buradaki meslektaşlarımızın çocuklarının bir nebze mutlu olabilecekleri, beraber oyun oynayabilecekleri, buna karşılıkta onların anne ve babalarının rahat edebilecekleri bir ortam hazırlamaktı, anaokulunu açarken bütün hevesimiz buydu. Bu anlamda Milli Eğitim müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şuan itibariyle yaklaşık 37 ailemizin müracaatı var. Bir diğer açılışımızda şuan bulunduğumuz polis kafe. Burada da amacımız çocukları güldürürken birazda onların ailelerini, memur arkadaşlarımızın dinlenebileceği, burada işi olan vatandaşlarımızın dinlenebileceği güzel bir ortam hazırlamak istedik" dedi.

Açılışta konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen; "Bizim göz bebeğimiz gibi baktığımız gerek polisimiz, gerek jandarmamız, gerek askerimiz, bu milletin huzuru, güveliği için canı pahasına hizmet veren birimlerimiz. Değerli müdürümüzle önce kreşi açtık burada çocuklarınızın mesai saati içerisinde eğitim almaları, eğlenmeleri sağlanacak. Bir yandan da onların anne ve babalarının huzurla dinlenebileceği bir kafe açılışı da bizden talep etti, biz de bunu üstlendik severek. En iyi şekilde ve makul olarak bu hizmeti sizlere vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Son olarak konuşma yapan Vali Okay Memiş; "Güzel 2 yerin açılışını yaptık. Milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum, aslında Sayın Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü ilimize teşriflerinde acaba yapabilir miyiz diye konuşurken il emniyet müdürümüzle biz düşünce aşamasındayken sayın bakanımız hemen yapın talimatı verdi. Şuan bulunduğumuz yerde de bir kafeterya olacak" dedi.

Açılış sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş törene katılan basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu.