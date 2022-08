Erzurum haberi: Erzurum'da hububat hasadı törenlerle başladı

Erzurum'da hububat hasadı törenlerle başladı

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler İlçesinde hububat hasadı yapılmaya başladı. Hasat bayramı adıyla düzenlenen törene AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Erzurum İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Osman Akar katıldı.

Erzurum'un Pasinler karayolu üzerinde bulunan deneme parsellerini ziyaret eden protokol, daha sonra ise Alvar köyüne giderek Hasat bayramı adı altında düzenlenen törene katıldı. Etkinlikler kuranı kerim tilaveti okunması ve mehteran takımının gösterileriyle başladı. Daha sonra törende konuşan ve Pasin Ovası'nı 'muhteşem coğrafya' olarak nitelendiren Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'deki hububatın yüzde 2,1 oranıyla Erzurum'da üretildiğini söyledi.

Çiftçilerin sulama konusunda çektikleri sıkıntıları düzelttiklerini söyleyen Vali Memiş,"Türkiye'deki hububatın yüzde 2,1'i Erzurum'da yetişiyor. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Yüksek rakımda yaşadığımız için Ağustos sonunda bu hasada başlıyoruz. Ancak ürünlerimizin hem aroması hem de kalitesinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Ovada tarımsal sulamada çiftçilerimiz yüksek ücret ödüyordu. KUDAKA'dan çok küçük bir dokunuş yaptık. Buradaki sulama birliğinin ödemiş olduğu ücrette neredeyse % 60'lık bir iyileştirme sağladık." diye konuştu.

"Büyükbaş hayvan sayısında 1 milyon hedefimize yaklaştık"

Hayvan varlığı açısından son yıllarda büyük bir sıçrayış yaşadıklarını aktaran Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, "Çiftçimizin yanındayız. Her türlü çiftçilikle uğraşan bütün kardeşlerimizin yanındayız. Ben bizzat bu ilin valisi olarak gittiğim her yerde bütün ahırları ziyaret ediyorum. Yeter ki doğru hayvancılık yapalım doğru tarım olsun. Büyükbaş hayvancılıkta hedefimizi 1 milyon olarak belirlemiştik. TÜİK verilerine göre 870 binlerdeyiz. Ama her yıl neredeyse 200 bin hayvanı farklı bölgelerimizdeki illerimize gönderiyoruz. Bu nedenle biz Büyükbaş hayvan sayısında 1 milyon hedefimize ulaştığımızı değerlendiriyoruz. Bu rakamı daha da yükseltmeye gayret ediyoruz" dedi.

"213 bin 500 ton buğday hasadı bekleniyor"

Erzurum'da 4 milyon 200 bin dekar tarım alanı bulunduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bildiğiniz gibi gelişmiş ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden bir tanesi de tarımdır. Tarım sektörünün önemi küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının etkisiyle giderek artmaktadır. Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer ise tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan dış ticaret ve istihdam gibi sektörlere girdi sağlamaktır. Bazı bölgelerde tarım çok verimli olabiliyor. Bizim gibi bir kış şehrinde tarım çok zor şartlar altında yapılıyor. Bir tarım şehri olan Erzurum'da 4 milyon 200 bin dekar işlenen tarım arazisi bulunmaktadır. Buraların 3 milyon 700 bin dekarlık biriminde tarla bitkileri yetişmektedir. Buğday üretim verilerine baktığımız zaman. 213 bin 500 ton ürün elde edilmesi bekleniyor" dedi.