Erzurum'da tartışma sonrası seyir halindeki araçtan atlayan kadın ağır yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kadın, tartışma sonrası seyir halindeki araçtan atladı ve ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Erzurum'da tartışma sonrası seyir halindeki araçtan atladığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.
H.Ç'nin (28), merkez Yakutiye ilçesi Farabi Bulvarı'nda yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Ç'nin, erkek arkadaşı A.Ö. (28) ile tartıştığı ve onun kullandığı 35 JT 408 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken atladığı ileri sürüldü.
Sürücü A.Ö. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.